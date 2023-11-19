Стало известно число погибших в результате урагана в Сибири SHOT: три сибиряка погибли и еще четверо пострадали из-за урагана

Фото: barnaul.org

Три жителя Сибири погибли в результате урагана, двоих придавило деревом и еще одна женщина скончалась, пытаясь удержать крышу дома, которую сносил ветер, сообщает SHOT. Сегодня, 19 ноября, в Кемеровской области, Алтайском крае и других регионах Сибири бушует ураган, порывы ветра достигают 35 м/с.

По данным канала, два человека погибли в Новокузнецке Кемеровской области по дороге на похороны. На машину, в которой находилось четыре человека, упало дерево.

В поселке Центральный в Алтайском крае женщина попыталась удержать крышу дома, которую сносило сильным ветром. По информации SHOT, еще четыре жителя региона пострадали.

Еще одна жительница Новокузнецка серьезно пострадала из-за сильного ветра, на нее рухнула огромная вывеска ТЦ «Сити Молл». На помощь пострадавшей пришли очевидцы, которые коллективно подняли обрушившийся элемент декора и аккуратно перенесли женщину в сторону.

Ураган валит деревья, срывает кровли с крыш и вывески, переворачивает автомобили. Очевидцы сообщают, что больше всего непогода ударила по городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Десятки населенных пунктов остались без электричества. Из-за урагана деревья завалили трассу Сорокино — Бийск в Алтайском крае, а в Бийске ветер сорвал купол храма. Опубликованы кадры последствий сильного ветра.