При стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек NBC: при стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек, задержаны двое подозреваемых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате стрельбы в Ричмонде (штат Вирджиния, США) семеро получили ранения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию. Двое подозреваемых были арестованы властями.

По словам временно исполняющего обязанности начальника полиции Рика Эдвардса, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, а еще четверо получили ранения, не угрожающие их жизни. Дополнительно шесть человек травмированы, хотя их травмы не связаны со стрельбой: трое были госпитализированы из-за беспокойства, двое получили ранения в результате падений и одного человека сбила машина в результате паники.

Отмечается, что на данный момент угрозы общественной безопасности нет.

Ранее стало известно о том, что девять человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре города Аллен, штат Техас. Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Стрелок был нейтрализован полицейскими.

Ранее пресс-служба МВД Туниса сообщила, что в результате стрельбы у синагоги в Агире на Джербе четыре человека погибли и девять получили ранения. По данным ведомства, военнослужащий национальной гвардии убил своего коллегу, завладел его боеприпасами, а затем отправился в синагогу, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности. Помимо первой жертвы, погиб один сотрудник безопасности и двое прихожан.