Предвыборную кампанию в США назвали «чумной»

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Предвыборная кампания в Соединённых Штатах Америки, график которой ещё в начале «сломала» пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), переходит с 17 августа на этап национальных съездов партий. Представители демократов и республиканцев официально представят кандидатов на пост главы США на предстоящих 3 ноября 2020 года выборах.

Журнал Time назвал текущую кампанию «чумной». С конца марта из-за быстрого распространения COVID-19 руководство 16 штатов сдвинули дату проведения первичных выборов и собраний активистов партий, во время которых официальной выдвигают делегатов на съезды политических организаций.

Кроме того, срок и место проведения подобных мероприятий, а также их обычный формат претерпели серьёзные изменения: демократы решили организовать встречу сторонников в Милуоки (штат Висконсин) не 13–16 июля, а 17–20 августа.

Республиканская партия сначала перенесла запланированный на 24–27 августа съезд из Шарлотты (штат Северная Каролина) в Джексонвилл (штат Флорида), потом вернула его обратно из-за резкого увеличения числа заражённых COVID-19 во Флориде. Оба мероприятия, и у демократов, и у республиканцев, решили в итоге провести практически полностью в онлайн-формате.

Это — чумные выборы, пандемия поменяла всё: и то, как проводилась предвыборная гонка, и то, как мы будем голосовать, и то, каковы наши ценности <...> Ночь выборов, возможно, завершится без явного победителя, и потребуются недели или месяцы на то, чтобы сосчитать все голоса, — говорится в публикации Time.

Основными претендентами на президентское кресло являются действующий лидер и республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Большинство американцев считают, что предстоящие выборы президента в Соединённых Штатах Америки не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией SurveyMonkey и телеканалом NBC News. Более чем из 44,6 тысячи опрошенных около 55% заявили, что они или не слишком уверены, или совсем не уверены в честности предстоящих выборов. Только 14% респондентов очень уверены в справедливости президентских выборов, а 29% уверены в некоторой степени.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Трамп заявил, что на ноябрьских выборах главы Белого дома ждёт больше всего проблем от демократов. Американский лидер прежде уже обвинял их в желании «украсть» выборы, используя под предлогом коронавируса голосование по почте.