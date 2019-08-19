https://static.news.ru/photo/1f9fa20e-c2b0-11e9-8521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Компьютерные сети госучреждений и правительственных агентств штата Техас подверглись массированной кибератаке, продолжавшейся несколько дней.

Как передаёт Forbes со ссылкой на департамент информационных ресурсов Техаса, первые атаки зафиксировали 16 августа. К понедельнику, 19 августа, сети 23 правительственных учреждений в результате кибератак побывали офлайн.

СМИ и местные власти не сообщают, какие именно ведомства оказались под ударом и было ли среди них правительство штата. В департаменте информационных ресурсов отмечают, что вероятнее всего кибератаки производились из одного источника.

Как сообщал News.ru, неизвестные киберпреступники совершили сетевую атаку на сайт Интегрированного справочника банковской отчётности (BIRD), подразделение Европейского центрального банка. Злоумышленникам удалось похитить личные данные части подписчиков на новостную рассылку и загрузить вредоносные программы.