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Останки знаменитого грабителя из США Джона Диллинджера извлекут из могилы в сентябре. Для этого будет необходимо поднять из земли 2,5 тонны бетона.

Эксгумация останков на кладбище в Индианаполисе пройдёт по запросу племянника Диллинджера, информирует издание Indianapolis Star .

С какой целью проводится извлечение праха гангстера, неизвестно.

Процедура должна быть проведена до 16 сентября, а по её завершении прах будет вновь захоронен, сообщает телеканал Fox News .

Джон Диллинджер возглавлял список самых разыскиваемых американских преступников, замешанных в грабежах и разбое. Он был застрелен в 1934 году в Чикаго в возрасте 31 года.

Возглавляемая им группировка якобы была причастна к ограблениям банков, нападению на полицейские участки и убийству 10 человек. На похороны Диллинджера в его родном штате Индиана собралось более 10 тысяч человек.

Родные гангстера положили на его гроб около 2,5 тонны бетона, опасаясь, что его останки могут быть похищены.

Как писал News.ru, в июне Верховный суд (ВС) Испании принял решение временно отложить эксгумацию останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего страной в 1939–1975 годах. Процедура должна была состояться 10 июня.