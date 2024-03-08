«Позор для нашей страны»: Трамп о речи Байдена в конгрессе Трамп назвал позором для США обращение Байдена к конгрессу

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Дональд Трамп

Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу «О положении страны» является позором для всей Америки, написал в социальной сети Truth Social экс-глава государства Дональд Трамп. Политик не исключил, что это могла быть «самая гневная и лишенная сострадания» речь за всю историю США.

Возможно, это наиболее злая, наименее сострадательная и самая плохая речь «О положении страны», с которой когда-либо выступали. Это был позор для нашей страны, — заявил Трамп.

Политик добавил, что речь Байдена в конгрессе способствовала поляризации американского общества. Трамп обратил внимание, что в своем обращении президент «едва упомянул иммиграцию». Он уверен, что Байдену никогда не удастся решить эту проблему.

Он хочет, чтобы нашу страну заполонили мигранты. Преступность возрастет до невиданных уровней. Это уже происходит и очень быстро, — добавил Трамп.

Ранее бывший президент высказался об обращении Джо Байдена к конгрессу и его заявлении о том, что Трамп «прогибался» перед президентом России Владимиром Путиным. В ответ политик заявил, что американский лидер является марионеткой Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. По его мнению, Байден отдал им все, включая Украину.