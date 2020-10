Познер раскритиковал американцев за плакат с упоминанием русского языка

Об этом он заявил, комментируя сообщения, что в Нью-Йорке был вывешен агитационный плакат с надписью «Голосуй! Потому что уроки русского языка стоят дорого», сообщает газета «Взгляд».

Он напомнил, что Демократическая партия США активно использует антироссийскую риторику в предвыборных кампаниях ещё с 2016 года, когда демократы возложили вину за поражение в президентских выборах на «вмешательство России».

Познер уверен, что по итогам президентских выборов в США в ноябре 2020 года демократы снова обвинят РФ во вмешательстве в избирательный процесс.