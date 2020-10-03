Познер раскритиковал американцев за плакат с упоминанием русского языка

https://static.news.ru/photo/43411290-057d-11eb-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий с американским гражданством Владимир Познер заявил, что считает опасной тенденцией появление политических плакатов в США, играющих на антироссийской тематике.

Об этом он заявил, комментируя сообщения, что в Нью-Йорке был вывешен агитационный плакат с надписью «Голосуй! Потому что уроки русского языка стоят дорого», сообщает газета «Взгляд».

Это опасная история в том смысле, что это играет на антирусские настроения, которые возникли довольно давно, — заявил Познер.

Он напомнил, что Демократическая партия США активно использует антироссийскую риторику в предвыборных кампаниях ещё с 2016 года, когда демократы возложили вину за поражение в президентских выборах на «вмешательство России».

Познер уверен, что по итогам президентских выборов в США в ноябре 2020 года демократы снова обвинят РФ во вмешательстве в избирательный процесс.

Take it from a native Russian speaker: it's a hard language. Voting is easier. Just do it. #Biden pic.twitter.com/bLWyUTI5yy — Julie Roginsky (@julieroginsky) September 1, 2020

Если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций. [А если выиграют,] они скажут: вот, несмотря на русское вмешательство, мы победили, но мы им этого не простим, и нужно их наказать, чтобы они понимали, что вмешиваться в дела Соединённых Штатов мы никому не позволим, — отмечает журналист.

В 2018 году в США было закрыто расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, команда которого по поручению прокуратуры США должна была определить, имел ли место сговор победившего на выборах Дональда Трампа с Москвой и были ли признаки вмешательства России в избирательный процесс в стране.

Тогда Мюллер опроверг информацию о связях Трампа с Россией, однако подтвердил, что РФ якобы повлияла на результаты американских выборов. В Москве отрицают любую причастность к результатам голосования.

В 2020 году выборы президента США состоятся 3 ноября.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как 29 сентября прошли первые дебаты между ключевыми конкурентами в президентской гонке. На пост президента США претендуют представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп (республиканец), который на данный момент проходит лечение от коронавируса.