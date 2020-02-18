https://static.news.ru/photo/73a445da-52ed-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: UKRinUN/Twitter

На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке прозвучали слова из советской песни «Хотят ли русские войны», автором которых является поэт Евгений Евтушенко. Их произнёс постоянный представитель Украины Сергей Кислица, специально для этого перейдя на русский язык.

Дипломат обратился к своему российскому коллеге Василию Небензе, заявив, что в сегодняшних условиях ответом на вопрос «Хотят ли русские войны?» станет парад Победы, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве. Кислица предположил, что его участники выйдут с портретами Иосифа Сталина.

Того самого Сталина, который в своё время был вынесен из Мавзолея, но, как представляется, не из умов, — сказал постпред Украины.

Небензя выразил радость по поводу того, что его коллега интересуется русской поэзией. Он подчеркнул, что не знает, чьи портреты появятся на улицах российской столицы в День Победы.

Вряд ли портрет Сталина, сомневаюсь. Но я вот не знаю, какие портреты понесут на 9 мая в Киеве, и будет ли в Киеве вообще какой-либо парад, — цитирует УНИАН постпреда России при ООН.

Как писал NEWS.ru, Кислица был назначен постоянным представителем Украины при ООН в декабре 2019 года указом Владимира Зеленского.