Посольство России: США боятся огласки преступлений «Азова»

Фото: EPA/TASS

Власти США опасаются огласки бесчеловечных действий боевиков нацполка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) в ходе предстоящего трибунала в Мариуполе, сообщается на странице посольства России в США в соцсети «ВКонтакте». По словам дипломатов, Вашингтон старается создать «светлый и героический образ» киевского режима, но судебный процесс прольет свет на его истинную сущность.

Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов». В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации, — говорится в тексте.

В дипмиссии отметили, что благодаря трибуналу граждане США узнают, что их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных жителей и издевается над русским населением Донбасса и Украины.

Дипломаты также подчеркнули, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным надлежащие условия содержания. Однако то же самое нельзя сказать о киевском режиме, боевики которого проявляли жестокость в отношении российских военных, попавших в плен.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут поддерживать Украину столько, «сколько понадобится». По его словам, в Вашингтоне надеются, что эта помощь поможет украинским военным добиться успеха на поле боя. Президент США Джо Байден выделил Киеву очередной пакет военной помощи в $2,98 млрд.