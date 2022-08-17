Посол Антонов заявил, что россияне обойдутся без кока-колы Посол в США Антонов: России нужно признание ее интересов, а не кока-кола

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

России необходимо уважение ее национальных интересов. Россияне переживут отсутствие американской газировки Coca-Cola. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Нам немного надо от США. Нам нужно признание наших национальных интересов, уважение и готовность вести с нами диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Бегать мы ни за кем не будем. Проживем, конечно, без Coca-Cola, у нас напитки гораздо вкуснее, — сказал Антонов.

Американская компания Coca-Cola в начале марта текущего года сообщила о приостановке работы в России. В июне было объявлено об уходе компании с отечественного рынка. Coca-Cola поставляла в страну одноименную газировку, а также напитки Sprite, Fanta, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и другие.

Ранее сообщалось, что российская компания — производитель соков «Мултон», принадлежащая Coca-Cola, готовит масштабный ребрендинг. Обновления коснутся газированных напитков Cola и Fanta, которым присвоят новые названия. Так, Coca-Cola получит название «Добрый Cola» a Fanta — «Добрый Orange». В линейку напитков также войдут новые вкусы Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. При этом Schweppes получит название «Rich тоник».