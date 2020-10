Помпео призвал Армению и Азербайджан провести серьёзные переговоры

По его словам, в ходе отдельных встреч с министрами они обсудили основные действия, необходимые для прекращения насилия в регионе.

During separate meetings with Armenian Foreign Minister @ZMnatsakanyan and Azerbaijani Foreign Minister @bayramov_jeyhun , we discussed critical steps to halt the violence in the Nagorno-Karabakh conflict. Both must implement a ceasefire and return to substantive negotiations.