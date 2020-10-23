Помпео призвал Армению и Азербайджан провести серьёзные переговоры

https://static.news.ru/photo/d58d3f74-155f-11eb-8c38-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: photonews.at/Georges Schneider via www.imago-images.de/Global Look Press

Армения и Азербайджан должны прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео по итогам переговоров с главами МИД обеих стран.

По его словам, в ходе отдельных встреч с министрами они обсудили основные действия, необходимые для прекращения насилия в регионе.

Обе стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться к серьёзным переговорам, — написал Помпео в Twitter.

During separate meetings with Armenian Foreign Minister @ZMnatsakanyan and Azerbaijani Foreign Minister @bayramov_jeyhun , we discussed critical steps to halt the violence in the Nagorno-Karabakh conflict. Both must implement a ceasefire and return to substantive negotiations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 23, 2020

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым привели к «хорошему прогрессу» в вопросе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.