https://static.news.ru/photo/cbe28726-2fc9-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.

В ответ Тегеран усомнился в смелости Вашингтона нанести удар по государству, пишет РИА Новости. Ситуация в регионе обострилась после ликвидации армией США генерала Касема Сулеймани. Он возглавлял силы «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции — элиты ВС Ирана.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на ликвидацию американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани, Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном о ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, условие согласия на межгосударственный диалог в случае снятия санкций остаётся. Однако сначала власти Ирана ответят на гибель военнослужащего.