Полковник СВР в отставке назвал причины протестов в США

https://static.news.ru/photo/126b232e-af13-11ea-94e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Sanchez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полковник Службы внешней разведки России в отставке Андрей Безруков, который десять лет проработал нелегалом в Соединённых Штатах, назвал вероятную причину протестов в США.

По его словам, беспорядки вызваны растущим социальным неравенством и безработицей. Убийство Джорджа Флойда стало лишь катализатором для начала.

Вместе с темнокожими на улицу выходит большое количество белых, латиноамериканцев и других людей, находящихся в достаточно плохом экономическом положении. В стране почти 40 миллионов безработных. Расовый инцидент послужил толчком, но страна была готова взорваться и без расовых противоречий, — цитирует его РИА Новости.

Волна беспорядков прокатилась по США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Изначально протесты начались Миннеаполисе, а затем перекинулись на всю страну.

Это происходит, оттого что страна больна. Она мечется, пытается найти новую точку опоры — политическую, моральную, идеологическую — в этом кризисе, который делит страну на две части. Одна часть самоуничижается — мы видели подобное в 1980-х годах в России. Примерно то же самое происходит сейчас в США, — добавил Безруков.

На сегодняшний день люди по всему миру активно присоединяются к движению против расизма Black Lives Matter. Митинги под этим лозунгом проходят во многих странах Европы.

Как информировал NEWS.ru, в США женщину, которая переехала из России, намерены уволить с работы за отказ становиться на колени перед портретом Джорджа Флойда.