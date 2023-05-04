Политолог рассказал о будущем украинского конфликта при избрании Трампа Политолог Ордуханян допустил урегулирование украинского конфликта при избрании Трампа

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

В случае избрания Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году появится возможность урегулирования украинского конфликта, считает политолог Рафаэль Ордуханян. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что Трамп успел зарекомендовать себя как политик, выполняющий обещания. При этом эксперт отметил, что для России сильной роли смена лидера США не сыграет.

Трамп, как ни странно, оказался одним из тех немногих, кто выполняет свои обещания. Если он победит на выборах, то в целом поддержка Украины будет продолжаться, тренд не изменится. Но вот деньги считать уже начнут по-другому, значит, и поставок станет меньше. В целом, для нас выбор между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом — это выбор между русофобией и антироссией, — уточнил политолог.

По словам эксперта, у президента России Владимира Путина и Трампа есть опыт общения, поэтому повышается вероятность прийти к договоренностям по вопросу Украины. Ордуханян заявил, что оба политика умеют продуктивно работать под давлением, поэтому в случае избрания Трампа президентом США появляется шанс вывести ситуацию из кризиса.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что, вернувшись в Белый дом, он «с легкостью» завершит конфликт на Украине в течение 24 часов. По словам американца, «многое в этой ситуации завязано на деньгах», при этом он на сто процентов уверен в своем успехе.