Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 12:51

Политолог объяснил, почему на самом деле Трамп сократил срок ультиматума

Политолог Межуев: Трамп сократил срок ультиматума из-за успешного наступления РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сократил срок своего ультиматума России из-за успешного наступления российских войск, полагает политолог Борис Межуев. По его мнению, которое передает Lenta.ru, главная цель американского лидера — переломить ситуацию на поле боя.

Сокращение [сроков ультиматума] связано с успехами российских военных. Наступление развивается. Уже наконец взят Часов Яр, и вполне возможно, что в ближайшее время падет Красноармейск (Покровск), — поделился Межуев.

Он также добавил, что конкретных сроков ультиматума не существует, так как они являются импровизацией Трампа. По его словам, глава Белого дома намерен изменить положение на фронте, но не коренным образом, а остановкой наступления российской армии.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что Трамп болезненно отреагировал на замечания Медведева, поскольку осознает ошибочность своей политики. По его словам, американский лидер понимает, что его действия дают обратный эффект — вместо решения проблем создаются новые.

Россия
политологи
США
Дональд Трамп
требования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.