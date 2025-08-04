Политолог объяснил, почему на самом деле Трамп сократил срок ультиматума

Политолог объяснил, почему на самом деле Трамп сократил срок ультиматума Политолог Межуев: Трамп сократил срок ультиматума из-за успешного наступления РФ

Президент США Дональд Трамп сократил срок своего ультиматума России из-за успешного наступления российских войск, полагает политолог Борис Межуев. По его мнению, которое передает Lenta.ru, главная цель американского лидера — переломить ситуацию на поле боя.

Сокращение [сроков ультиматума] связано с успехами российских военных. Наступление развивается. Уже наконец взят Часов Яр, и вполне возможно, что в ближайшее время падет Красноармейск (Покровск), — поделился Межуев.

Он также добавил, что конкретных сроков ультиматума не существует, так как они являются импровизацией Трампа. По его словам, глава Белого дома намерен изменить положение на фронте, но не коренным образом, а остановкой наступления российской армии.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что Трамп болезненно отреагировал на замечания Медведева, поскольку осознает ошибочность своей политики. По его словам, американский лидер понимает, что его действия дают обратный эффект — вместо решения проблем создаются новые.