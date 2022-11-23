Политолог предрек «кровавые» дебаты в США из-за помощи Украине Политолог Лосев предрек США «кровавые» дебаты из-за помощи Украине на фоне роста госдолга

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

В США могут поднять потолок госдолга из-за поддержки Украины, однако произойдёт это после «кровавых» дебатов с республиканцами, сообщает ИА SM.News со ссылкой на слова политолога Александра Лосева. Он уточнил, что предельное значение американского внешнего долга ранее было установлено на уровне $31,4 трлн, тогда как сейчас госдолг составляет $31,2 трлн. Эксперт уверен, что он вырастет еще больше, потому что ФРС подняла ставку и платежи по долгу выросли.

Да, они его (порог госдолга. — NEWS.ru) опять поднимут, но в таких кровавых дебатах с республиканцами, что до Украины руки дойдут в лучшем случае весной, — заявил Лосев.

Политолог считает, что США в их положении нецелесообразно раздавать Украине деньги «десятками миллиардов». Он упомянул, что демократы обманули американских студентов, пообещав им списать студенческие долги на $400 млрд перед выборами, но не сделав этого.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что запредельный рост госдолга США говорит об отсутствии у Вашингтона намерений его погашать. Он предположил, что Вашингтон намерен решить свои проблемы за чужой счет, в частности за счет Евросоюза. Володин добавил, что пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, грозит лопнуть и пострадают при этом экономики других стран.