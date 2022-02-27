Politico: Пентагон захотел установить канал связи с Россией

Министерство обороны США изъявило желание установить канал связи с Россией на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Он может быть организован наподобие модели, которую обе стороны установили в 2015 году для урегулирования обстановки в Сирии. Вашингтон пока не получил ответа от Москвы.

Мы сообщили русским, что считаем необходимым канал на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать просчётов, — рассказал представитель Пентагона.

По его словам, подобный канал должен быть создан с целью наличия надёжного способа телеграфировать о ситуации вокруг Украины.

Ранее представитель Пентагона выразил мнение, что Россия не ожидала такого активного сопротивления украинских военных. Он заметил, что до сих пор «остаются в целости» системы командования и управления украинскими войсками. В то же время, по его словам, Россия продолжает в значительной степени поражать военные цели Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США и Канада.