Politico: в США все больше говорят о возможной рецессии Politico: американские политики и бизнесмены предрекают скорую рецессию в США

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Разговоры о том, что в США может начаться серьезная рецессия, все больше распространяются по всей стране, от Уолл-стрит до Белого дома, пишет издание Politico. Оно отмечает, что в Соединенных Штатах наблюдается скачок цен и повышение процентной ставки, а усилия американских властей по борьбе с инфляцией пока не привели к результату.

Шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева, — пишет издание.

Аналитики отмечают, что уже и крупные американские бизнесмены, которые раньше лишь молча опасались на этот счет, теперь уже в открытую говорят о грядущем экономическом спаде. В прогнозах аналитиков все чаще появляется вероятность рецессии в США. Некоторые считают, что она может начаться уже в ближайшие три месяца.

О том, что избежать рецессии в США будет все сложнее, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 24 июня. По ее мнению, страна «продолжает восстанавливаться после пандемии», однако подвергается серьезной турбулентности, в том числе из-за ситуации на Украине.

Ранее финансовый аналитик Дуглас Макинтайр предупредил, что Россия способна сокрушительно ответить США на вмешательство в украинский конфликт, что приведёт к краху американской экономики. В том случае, если РФ сократит поставки нефти на мировой рынок, цены на неё могут вырасти до $380 за баррель, что станет серьёзнейшим ударом.