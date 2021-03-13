Племянница Трампа рассказала, что расстроило его больше неудачи на выборах

https://static.news.ru/photo/54209ff6-84b0-11eb-a265-96000091f725_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп расстроен поражением на выборах, состоявшихся в ноябре, и второй попыткой импичмента. Однако есть вещи, которые огорчают его куда больше, — об этом рассказала племянница экс-главы Белого дома Мэри.

Думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков в гольф проводить турниры на его полях стали, возможно, худшими событиями, которые случились с ним за последние четыре года, — приводит слова Мэри Трамп Business Insider.

Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Следом оказалась временно заморожена и его учётная запись на видеохостинге YouTube. На канал нельзя добавить новые видео, пользователи также лишились возможности комментировать уже загруженные ролики.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление администрации Twitter об обеспокоенности попытками российских властей ограничить общественный диалог в Сети. Она отметила, что соцсеть сама нередко занимается блокированием неугодных мнений, припомнив инцидент с блокировкой аккаунта Трампа.