Пентагон запретил использовать флаги конфедератов на военных объектах США

https://static.news.ru/photo/f32bbf46-c853-11ea-b683-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: DoD/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер запретил использование флагов армии конфедератов на американских военных объектах.

Глава ведомства 17 июля опубликовал в Twitter меморандум, в котором перечислены флаги, которые можно вывешивать на находящихся в ведении Министерства обороны США объектах. Флагов армии Конфедерации в этом списке нет.

Я издал меморандум о демонстрации флагов на объектах. С этими изменениями мы ещё больше повысим боевой дух, сплочённость и готовность наших сил для защиты великой нации, — сообщил шеф Пентагона.

Today I issued a memorandum to the force on the display of flags at @DeptofDefense facilities. With this change in policy, we will further improve the morale, cohesion, and readiness of the force in defense of our great Nation. pic.twitter.com/YQPc3kxf4V — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) July 17, 2020

Отмечается, что флаги, не вошедшие в список разрешенных на военных объектах, допускаются к демонстрации в музейных экспозициях, на монументах, могилах, а также в других случаях, когда это не может не рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны, уточняют «Известия».

Ранее о запрете флага заявили морская пехота и флот США.

Споры о целесообразности сохранения символики конфедератов разгорелись в Штатах на фоне смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

Демонстранты 20 июня снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины — Роли. Неделей ранее сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане. А 10 июня митингующие в Ричмонде обрушили памятник Христофору Колумбу, первооткрывателя материка обвинили в геноциде коренного населения Америки.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что демонстрация флага, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны сражались за сохранение рабства, — это вопрос свободы слова. Он отметил, что знает людей, которые уважают флаг конфедератов, и они не думают при этом о рабстве.

Кроме того, из Капитолия в Вашингтоне могут убрать 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных Штатов Америки. Этого требует спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С таким предложением она выступила на фоне антирасистских протестов в США.

В ряде стран мира на фоне протестов антифашистов вандалы оскверняют памятники и другим историческим деятелям, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле. Ранее сторонники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону, жившему в XVII–XVIII веках. В ходе акции против расизма её участники скинули статую с постамента.

Волна протестов прокатилась по всему миру после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Основные протесты проходят в Соединённых Штатах, они сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие, писал NEWS.ru.