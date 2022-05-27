Пентагон: США не будут воевать из-за Украины, в том числе на море

Джон Кирби / Фото Lisa Ferdinando/Global Look Press

США не будут воевать из-за Украины ни в воздухе, ни на море, заявил представитель Пентагона Джон Кирби на вечернем брифинге. В американском военном ведомстве также отметили, что не будут применять военные средства для разблокирования морского порта Одессы.

Мы не будем отправлять американских солдат воевать на Украине. Это относится как к небу над Украиной, так и потенциалу морского конфликта с Россией, — сказал Кирби.

Он напомнил, что соответствующее распоряжение выдал президент США Джо Байден.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков ранее отметил, что Россия может пойти на применение ядерного оружия против США в случае, если Киев начнет обстреливать российские территории реактивными системами залпового огня (РСЗО), которые Украине поставил Вашингтон.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные изменили протяжённость гуманитарного коридора, по которому иностранные суда могут выйти из черноморских портов Украины. По словам Мизинцева, это сделано для обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного в открытое море. До этого он пожаловался на то, что иностранные суда не спешат воспользоваться открытым российской стороной гуманитарным коридором в порту Мариуполя и призвал Международную морскую организацию и диппредставительства стран, чьи сухогрузы находятся в порту, вывести суда к местам постоянной приписки.