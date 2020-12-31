Пенс просит суд отклонить иск, заставляющий его пересмотреть итоги выборов

https://static.news.ru/photo/7507b886-4c42-11eb-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Майк Пенс Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс обратился к суду штата Техас с просьбой отклонить иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта (от штата Техас) и его однопартийцев, пытающихся, по сути, заставить политика пересмотреть итоги выборов президента, победу в которых одержал демократ Джо Байден.

Вице-президент не является подходящим ответчиком по этому иску, — говорится в ходатайстве зампомощника министра юстиции Джона Коглана, который представляет интересы Пенса в суде.

Также он назвал иск «ходячим правовым противоречием» и попросил отклонить его рассматривающего дело судью Джереми Кернодла, который был выдвинут на данную должность действующим президентом США Дональдом Трампом, передаёт The Washington Post.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Пенс отказался становиться частью плана по пересмотру итогов выборов главы государства.

Адвокаты конгрессмена от Техаса Луи Гомерта и 11 выборщиков от штата Аризона 28 декабря подали иск, в котором указывалось, что вице-президент может указать конгрессу не учитывать часть голосов выборщиков при удостоверении итогов президентских выборов. В документе содержится призыв предоставить Пенсу полномочия 6 января отменить итоги голосования в колеблющихся штатах.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Байден заручился необходимым для победы количеством голосов выборщиков, однако Трамп отказывается признавать своё поражение.