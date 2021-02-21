Пенс не будет участвовать в одном мероприятии с Трампом

https://static.news.ru/photo/fb07b73c-7466-11eb-a625-96000091f725_660.jpg Майк Пенс Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался участвовать в мероприятии, на котором должен будет выступить экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Как сообщает телеканал Fox News, к Пенсу обратились организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (СРАС). Он предложили ему выступить на мероприятии, но он отказался.

Мероприятие запланировано на 28 февраля в Орландо. Трамп выступит в последний день конференции. Он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения. В выступлении политик затронет миграционную политику нового главы государства Джо Байдена.

Ранее СМИ выяснили, что Трамп находится на своём курорте в Мар-а-Лаго в штате Флорида, где играет в гольф, а также общается с близкими друзьями. Политик ограничил круг своего общения, в который входят давние друзья, союзники и преданные помощники.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Белого дома заявил, что Twitter «уже не тот» и он туда не вернётся. Политик подчеркнул, что социальная сеть относилась к нему предвзято, помечая его твиты «всевозможными флажками». Политик назвал такие действия позором.