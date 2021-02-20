Трамп заявил, что Twitter «уже не тот» и он туда не вернётся

https://static.news.ru/photo/42842c38-7383-11eb-a4c3-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Экс-президент США Дональд Трамп назвал сеть микроблогов Twitter скучной и заявил, что не вернётся туда. Политика заблокировали в основных американских социальных сетях из-за беспорядков в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия.

С начала избирательной кампании — 2015 Трамп опубликовал более 34 тысяч постов в Twitter. На момент блокировки у него было более 88 млн подписчиков.

Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, — я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно, — цитирует Трампа телеканал Newsmax TV.

Трамп добавил, что социальная сеть относилась к нему предвзято, помечая его твиты «всевозможными флажками». Он назвал это «позором».

Мы не хотим возвращаться в Twitter, — резюмировал Трамп.

Экс-президент США подчеркнул, что он и его команда пользуются огромной поддержкой и они будут создавать свой сайт.

Как писал NEWS.ru, 9 января Twitter принял решение бессрочно заблокировать аккаунт Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию». 6 января 2020 года конгрессмены должны были утвердить Байдена новым президентом США. Сторонники Трампа прорвались к зданию Капитолия, а затем попали внутрь. Процедура была прервана, а конгрессмены эвакуированы. Заседание смогли возобновить только ночью 7 января.