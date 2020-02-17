Не могу вообразить ситуацию, при которой он был бы переизбран <...> Но если мы не будем едины, то ничего нельзя гарантировать. Как я уже не раз заявляла, у нас свое видение будущего. Все знают, что мы должны быть едины для того, чтобы он не был переизбран на второй срок, — привели слова Нэнси Пелоси в ТАСС.