Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала членов Демократической партии объединится, чтобы помешать переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок. Она сообщила, что «не может вообразить» переизбрание Дональда Трампа. Об этом
Не могу вообразить ситуацию, при которой он был бы переизбран <...> Но если мы не будем едины, то ничего нельзя гарантировать. Как я уже не раз заявляла, у нас свое видение будущего. Все знают, что мы должны быть едины для того, чтобы он не был переизбран на второй срок, — привели слова Нэнси Пелоси в ТАСС.
Она добавила, что демократы видят и предлагают «лучшее будущее для Америки», поэтому должны одержать победу на выборах.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Нэнси Пелоси нарушила закон, разорвав копию доклада президента США, так как документ официальный и это показывает неуважение к стране, писал NEWS.ru.
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