https://static.news.ru/photo/f6c21252-50aa-11ea-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Компания Huawei получает прямые указания от китайских властей, считает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По её словам, опасно использовать технологии 5G от азиатского разработчика.

Это очень опасно. Это выбор автократии, а не демократии в информационном потоке, — заявила чиновница на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она добавила, что установка оборудования Huawei дешевле, чем поиски альтернатив, но Запад всё-таки должен искать иные варианты.

Накануне правительство Соединённых Штатов подало новое заключение об обвинении против финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и самой организации.

Как писал NEWS.ru, ранее США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.

В конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны. Однако организация не имеет права на поставки элементов ключевой инфраструктуры.