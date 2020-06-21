Пассажиры обвинили американскую авиакомпанию в расовой дискриминации

https://static.news.ru/photo/8e495d38-b3e3-11ea-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники авиакомпании American Airlines сняли с рейса Лос-Анджелес — Феникс афроамериканца Элджина Бэнкса. Мужчина и ещё четыре человека подали иск о расовой дискриминации.

Согласно версии заявителей, Бэнкс вежливо попросил стюардессу пересадить его на ближние ряды, так как увидел, что белые пассажиры меняют места.

Стюардесса агрессивным и оскорбительно-пугающим тоном ответила: «Сэр, отойдите назад», — передаёт NBC News.

Мужчина не стал возражать и сел на своё место, отметив лишь, что просто хотел пересесть. Позже к нему подошли охранники и заявили, что он должен выйти из лайнера. Другие пассажиры вступились за него, тогда сотрудники охраны вывели и их.

Любая дискриминация неприемлема и не соответствует нашим ценностям, поэтому мы начали расследование. Мы продолжаем заниматься эти инцидентом, но считаем, что обвинения не полностью и не точно отражают произошедшее, — ответили в компании.

Там добавили, что мужчина хотел пересесть в бизнес-класс.

Ранее NEWS.ru писал, что Франция продолжит и усилит борьбу за равные возможности для всех групп населения. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Он добавил, что необходимо, чтобы получение дипломов и трудоустройство «всегда основывались исключительно на заслугах», а фамилия и цвет кожи не должны снижать шансы претендентов.