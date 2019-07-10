https://static.news.ru/photo/ef411d00-a2e7-11e9-a5b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт авиакомпании Delta Air Lines со 150 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Северной Каролине из-за проблем с двигателем. Пострадавших нет.

Инцидент произошёл на борту самолёта, следовавшего из Атланты в Балтимор, — сообщил телеканал CNN.

Примерно через час после начала полёта капитан воздушного судна сообщил, что самолёт готовится к аварийной посадке. Пассажиры рассказали, что видели, как во время полёта металлический конус подпрыгивал внутри одного из двигателей.

Как писал News.ru, в аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолёта. Авария произошла, когда Boeing 737-800 авиакомпании KLM готовился к вылету. Он зацепил Airbus A320 лоукостера easyJet. Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают пилотов, авиадиспетчеров и очевидцев. ЧП не сказалось на графике работы аэропорта. Авиаперевозчики пересадили своих пассажиров на другие рейсы.