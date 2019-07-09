https://static.news.ru/photo/ae8eede6-a23d-11e9-bd2a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE/T. Sbampato/Global Look Press

В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолёта.

Авария произошла, когда Boeing 737-800 авиакомпании KLM готовился к вылету. Он зацепил Airbus A320 лоукостера easyJet. Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают пилотов, авиадиспетчеров и очевидцев. ЧП не сказалось на графике работы аэропорта. Авиаперевозчики пересадили своих пассажиров на другие рейсы, сообщает Dutch News .

Как ранее писал News.ru, борт авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за смерти пассажирки — жительницы Таджикистана.