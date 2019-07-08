Самолёт вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира
Мария Кузнецова
11:44, 08 июля 2019
https://static.news.ru/photo/d72152d0-a15c-11e9-87b9-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Борт авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за смерти пассажирки — жительницы Таджикистана.
Женщина во время полёта пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Она скончалась ещё до приземления воздушного судна, — сообщил РИА Новости источник в аэропорту Якутска.
Как писал News.ru, борт авиакомпании UTair был вынужден совершить экстренную посадку в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо. По предварительным данным, гражданин 1947 года рождения находился в сознании. После осмотра врачами скорой помощи его отправили в больницу.