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На востоке Москвы подросток получил ожоги. По предварительным данным, он с друзьями играл в каскадёров и поджёг себя.

В районе Косино-Ухтомский трое подростков 12–13 лет играли в каскадёров, обливая друг друга горючей жидкостью и поджигая. По предварительным данным, один из них получил ожоги, — сообщил РИА Новости источник...