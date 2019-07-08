Фото: Сергей Булкин/News.ru

Борт авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за смерти пассажирки — жительницы Таджикистана.

Женщина во время полёта пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Она скончалась ещё до приземления воздушного судна, — сообщил РИА Новости источник в аэропорту Якутска.

Как писал News.ru, борт авиакомпании UTair был вынужден совершить экстренную посадку в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо. По предварительным данным, гражданин 1947 года рождения находился в сознании. После осмотра врачами скорой помощи его отправили в больницу.

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