Палата представителей США может перейти на гендерно нейтральные обращения

https://static.news.ru/photo/dfaa7128-4d15-11eb-acbc-fa163e074e61_660.jpg Палата представителей Фото: AP Photo/Patrick Semansky/ТАСС

Демократы в Палате представителей Конгресса США предложили рассмотреть пакет правил, включающий использование гендерно нейтральных обращений в процедурах нижней палаты. Например, заменить местоимения «он», «она» на слова «представитель» или «делегат». По предварительным данным, некоторые республиканцы подвергли инициативу критике. Кроме того, «отец» и «мать» могут уступить место «родителю», а «брат», «сестра» — «родственнику».

Кроме того, демократы хотят сформировать спецкомитет по преодолению экономического неравенства. В обращении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителя комитета по правилам Джеймса Макговерна, представляющих Демпартию, говорится, что Конгресс хочет решить «вопрос неравенства на основе расы, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности» через использование именно гендерно нейтральных терминов, передаёт портал Axios.

Накануне дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско подвергся нападению неизвестных вандалов в новогоднюю ночь. Злоумышленники разлили бутафорскую кровь и подбросили отрубленную свиную голову. На воротах гаража Пелоси они написали: «Отмените аренду. Мы хотим всего». Кроме того, выразили своё отношение к разовой финансовой помощи перечёркнутой надписью «$2 тысячи». Прибывшие по вызову полицейские составили протокол, личности злоумышленников устанавливаются.

В канун Нового года американские конгрессмены одобрили законопроект финансовой помощи всем американцам в размере $2 тысяч. Также на каждого ребёнка дополнительно будет выделено по $600. Программа поддержки рассчитана на граждан с доходом ниже $75 тысяч в год.

Ранее NEWS.ru писал, что Пелоси в свои 80 лет снова намерена выдвигаться на должность спикера нижней палаты Конгресса Соединённых Штатов, если демократы смогут сохранить там большинство. Президент Дональд Трамп называет её «сумасшедшей Нэнси» и утверждает, что она должна находиться под наблюдением врачей.