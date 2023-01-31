«Осталась наносекунда»: в США встревожились из-за близости ядерной войны Экс-сотрудник Белого дома Робертс: через наносекунду из-за США может наступить ядерная война

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Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что политика Вашингтона в отношении России довела мир до состояния, когда до ядерного конфликта осталась одна наносекунда. В статье на своем сайте он написал, что сейчас наступило время, когда единственное, что требуется — ложная тревога о приближающихся ракетах.

Ученые-атомщики говорят, что до полуночи [на часах Судного дня] осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах, — написал Робертс.

Он указал на то, что США более 20 лет увеличивают вероятность ядерной войны с Россией. Робертс полагает, что это началось, когда экс-президент Билл Клинтон нарушил обещание правительства не приближать НАТО к границе с РФ. Политик напомнил, что последующие американские лидеры отменили все документы об укреплении доверия между государствами. Кроме того, Робертс полагает, что провокации США против России после украинского государственного переворота в 2014 году «полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону».

Ранее Робертс предрек катастрофу в США при отказе стран от нефтедоллара. Политик заявил, что Соединенные Штаты зависят от данного показателя, поскольку он влияет на стоимость доллара, а также на инфляцию и процентные ставки в стране.