Организации призвали США не ограничивать доступ в Интернет для граждан РФ

Представители свыше 40 американских и международных организаций обратились с письмом к президенту США Джо Байдену. В нём они призвали не допускать санкций, которые бы ограничивали интернет-доступ для российских и белорусских граждан, сообщает «Интерфакс»

Некоторые правительства, в том числе правительство США, могут рассматривать возможность ограничения доступа в Интернет в России посредством новых санкций. Также растёт давление, внутреннее и извне, на поставщиков информационных и коммуникационных технологий с требованием ограничивать или блокировать доступ пользователей в России, — говорится в сообщении.

В качестве примера в письме приводятся поставщики интернет-услуг Cogent и Lumen, которые отказались от предоставления услуг на территории России.

Как отмечают авторы обращения, прошлые санкционные программы США, вводимые в отношении Ирана, Кубы и Сирии, не включали запрет на программное и аппаратное обеспечение, а также услуги коммуникации. По мнению представителей подписавших обращение организаций, тем самым был создан прецедент: «в интересах общества обеспечить, чтобы доступ к цифровым платформам и современным коммуникационным технологиям не был подвержен влиянию санкций».

Доступ к Интернету необходим для защиты свободы самовыражения, доступа к информации и свободы ассоциаций, и всё больше признаётся в качестве права человека, — подчёркивают они.

Подписавшиеся под письмом также призвали к тому, чтобы аналогичный подход был применим к любым потенциальным санкциям и в отношении Белоруссии, которая является союзником России.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал, что запуск новых орбитальных группировок позволит создать в России независимый, «неубиваемый» спутниковый Интернет к 2025 году. Это позволит также обеспечить всеми необходимыми космическими сервисами Северный морской путь.