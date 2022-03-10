Рогозин пообещал создать для России «неубиваемый» Интернет

Запуск новых орбитальных группировок позволит создать в России независимый, «неубиваемый» спутниковый Интернет к 2025 году, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами фракции ЛДПР. Он добавил, что это позволит также обеспечить всеми необходимыми космическими сервисами Северный морской путь, передаёт НТВ.

Такой стране, как наша, обязательно иметь независимый, суверенный космический Интернет. Соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешёвым, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере, — заявил он.

Ранее Рогозин рассказал, что Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане. В настоящее время решается вопрос о вывозе 87 россиян, которые там находятся.

В то же время представитель NASA заявил, что ведомство продолжает сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. По его словам, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.