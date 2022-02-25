NASA продолжит сотрудничество с Роскосмосом, невзирая на санкции

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает сотрудничать с "Роскосмосом", несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. Об этом телекомпании CNN заявил представитель американского космического ведомства. По его словам, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.

Никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется, — отметил представитель NASA.

Ранее сообщалось, что новые санкции США коснутся российской космической программы. Ограничения последуют и на импорт высоких технологий в Россию, которые собираются сократить наполовину. В ответ на это глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества CША и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты.

Он напомнил, что коррекция орбиты МКС, её уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». При неконтролируемом сходе с орбиты МКС дело может закончится падением на США, Канаду, Индию или Китай.