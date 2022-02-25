Роскосмос приостановит запуски своих ракет с космодрома Куру

Французская Гвиана. Ракета-носитель «Союз» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» во время запуска со стартового комплекса космодрома Куру

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с Европой по запускам с космодрома Куру, написал он своём Telegram-канале. Это мера, по его словам, стала ответом на санкции ЕС. Все сотрудники российской госкорпорации будут отозваны из Французской Гвианы.

В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы, — написал он.

С космодрома Куру производились пуски ракет-носителей «Союз». Сейчас там находится 87 граждан РФ, решается вопрос об их вывозе.

Накануне совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России из-за действий страны на Украине. Санкции касаются российских компаний оборонной промышленности и крупных банков. Кроме того, введён запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение персональных санкций в отношении руководства РФ свидетельствует о том, что Запад исчерпал свой санкционный инструментарий.