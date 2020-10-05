Опрос: Байден обошёл Трампа по популярности

https://static.news.ru/photo/6df74c28-0728-11eb-aced-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии на 14 процентных пунктов опережает своего соперника — действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC.

На вопрос о том, кого бы они поддержали, 53% опрошенных назвали Джо Байдена, 39% — Дональда Трампа, 2% не собираются голосовать ни за одного из кандидатов и 6% не высказали определённого мнения, передаёт ТАСС.

Более половины респондентов — 55% — заявили о том, что не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента, 43% высказались в его поддержку, а 2% не высказали определённого мнения.

Трое из каждых четверых опрошенных — 75% — смотрели на прошлой неделе первые общенациональные теледебаты Трампа и Байдена, 13% читали о них в СМИ, 11% не следили за ними вообще и 1% не высказали определённого мнения.

Около 49% опрошенных считают выступление Байдена на теледебатах более удачным, 24% считают, что победил Трамп, 17% не предпочли никого из участников, 1% считают, что оба выступили удачно и 9% не высказали определённого мнения.

Опрос среди 800 зарегистрированных избирателей проводился 30 сентября — 1 октября.

Ранее профессор политологии Университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот заявил, что американский президент Дональд Трамп будет переизбран на свой пост. Он в этом убеждён. Он уже предсказывал победу Трампа на выборах в 2016 году. Специалист разработал модель прогнозирования. По ней вероятность победы действующего президента составляет 91%. По прогнозу, он получит 362 голоса выборщиков, его противник Джо Байден — только 176 голосов. С 1992 года модель профессора лишь один раз дала неправильный прогноз, когда в 2000 году рассчитала, что победят демократы. Тогда президентом стал республиканец Джордж Буш — младший.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Трампу сейчас 74 года, и он считается одним из самых старых президентов США. Байдену при этом 77 лет, писал NEWS.ru.