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Офис Мелании Трамп открылся в США

11:49, 13 февраля 2021
Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания сообщила об открытии офиса Мелании Трамп.

Сообщение об этом жена политика опубликовала на своей странице в Twitter.

Следите за новостями и обновлениями этой учётной записи, — говорится в публикации.

По данным CNN, офис Меланьи Трамп займётся вопросами помощи детям и станет продолжением её просветительской инициативы Be Best («Будь лучшим»), в рамках которой она выступала за здоровый образ жизни среди детей, безопасное использование Интернета и борьбу с наркотической зависимостью.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп открыл во Флориде офис, который займётся его деятельностью в качестве экс-президента Соединённых Штатов. Согласно предварительным данным, офис бывшего главы государства будет сортировать корреспонденцию, которая поступает на имя республиканца, а также займётся организацией его публичных выступлений и составлением различных заявлений.

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