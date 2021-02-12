Офис Мелании Трамп открылся в США

https://static.news.ru/photo/6e9a5806-6dd9-11eb-92af-96000091f725_660.jpgМелания ТрампФото: White House/via Globallookpress.com
Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания сообщила об открытии офиса Мелании Трамп.
Сообщение об этом жена политика опубликовала на своей странице в Twitter.
Следите за новостями и обновлениями этой учётной записи, — говорится в публикации.
По данным CNN, офис Меланьи Трамп займётся вопросами помощи детям и станет продолжением её просветительской инициативы Be Best («Будь лучшим»), в рамках которой она выступала за здоровый образ жизни среди детей, безопасное использование Интернета и борьбу с наркотической зависимостью.
Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates.
Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп открыл во Флориде офис, который займётся его деятельностью в качестве экс-президента Соединённых Штатов. Согласно предварительным данным, офис бывшего главы государства будет сортировать корреспонденцию, которая поступает на имя республиканца, а также займётся организацией его публичных выступлений и составлением различных заявлений.