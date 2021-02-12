Офис Мелании Трамп открылся в США

https://static.news.ru/photo/6e9a5806-6dd9-11eb-92af-96000091f725_660.jpg Мелания Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания сообщила об открытии офиса Мелании Трамп.

Сообщение об этом жена политика опубликовала на своей странице в Twitter.

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По данным CNN, офис Меланьи Трамп займётся вопросами помощи детям и станет продолжением её просветительской инициативы Be Best («Будь лучшим»), в рамках которой она выступала за здоровый образ жизни среди детей, безопасное использование Интернета и борьбу с наркотической зависимостью.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп открыл во Флориде офис, который займётся его деятельностью в качестве экс-президента Соединённых Штатов. Согласно предварительным данным, офис бывшего главы государства будет сортировать корреспонденцию, которая поступает на имя республиканца, а также займётся организацией его публичных выступлений и составлением различных заявлений.