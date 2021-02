Офис Мелании Трамп открылся в США

Сообщение об этом жена политика опубликовала на своей странице в Twitter.

По данным CNN, офис Меланьи Трамп займётся вопросами помощи детям и станет продолжением её просветительской инициативы Be Best («Будь лучшим»), в рамках которой она выступала за здоровый образ жизни среди детей, безопасное использование Интернета и борьбу с наркотической зависимостью.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates.