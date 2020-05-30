Офицеры Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома

https://static.news.ru/photo/1f2ec5aa-a29f-11ea-99ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Global Look Press

Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения. Об этом сообщается в пресс-релизе Секретной службы.

Демонстранты кидали в спецагентов кирпичи, бутылки, камни, петарды и другие предметы.

Ряд офицеров и спецагентов подразделения Секретной службы получили ранения в ходе насилия, — говорится в заявлении.

В Секретной службе подчеркнули, что уважают право собраний, но призывают людей собираться мирно для общей безопасности.

Сообщается, что никто из протестующих не смог проникнуть на территорию Белого дома. Шесть человек было задержано. Президент США Дональд Трамп похвалил действия спецагентов и раскритиковал демонстрантов.

В ряде американских городов вспыхнули беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Один из офицеров надавил ему коленом на шею. Задержанный несколько раз проговорил, что не может дышать, а потом потерял сознание. Он умер в реанимации.

Наиболее серьёзно в ходе беспорядков пострадал Миннеаполис. В нём было введено чрезвычайное положение. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что беспорядки устраивают приехавшие из других уголков страны. По его словам, в начале недели в городе проходили мирные протесты, но затем «динамика изменилась».

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп поручил провести тщательное расследование гибели Флойда. Он охарактеризовал действия полицейских при задержании как нападение на человека.