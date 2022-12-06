Обвинивший США в создании COVID ученый сообщил о преследовании ФБР Sun: ученый, заявивший, что COVID создали при поддержке США, обвинил ФБР в преследовании

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Ученый Эндрю Хафф, утверждающий, что вирус COVID-19 был создан в китайских лабораториях при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании. Об этом сообщила газета Sun. По словам ученого, Вашингтон начал против него «незаконную психологическую операцию». Издание отмечает, что в настоящее время Хафф готовится подать заявление на введение временного судебного запрета против ФБР и других американских правительственных ведомств.

Ранее Хафф являлся вице-президентом организации EcoHealth Alliance и работал с засекреченными данными. Он написал книгу The Truth About Wuhan («Правда про Ухань»), в которой заявил о том, что пандемия коронавируса произошла в результате финансирования Штатами создания коронавируса на территории Китая.

Ученый сообщил изданию, что после того как он решил обнародовать эту информацию, у его дома стали появляться военные дроны, его жилище ограбили, а компьютер и телефон были взломаны. Также, по словам Хаффа, неизвестный ворвался в его дом, чтобы удалить фотографии с компьютера.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признался, что организация надеялась на близкое завершение чрезвычайной фазы пандемии COVID-19, но этого не произошло. По его словам, все еще существуют условия, способствующие появлению новых вариантов, которые могут быть важным фактором смертности.

В свою очередь в Роспотребнадзоре рассказали, что в России выявлены новые варианты «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1 и «цербер». Они распространяются быстрее других вариантов COVID-19. По словам представителей ведомства, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 20 регионах страны. В частности, речь идет о Москве и Московской области.