Обозреватель Neewsweek сравнил Байдена с Шалтай-Болтаем Обозреватель Neewsweek Гонсалес сравнил Байдена с Шалтай-Болтаем после его речи о России

Фото: Democratic National Convention v/Global Look Press

Джо Байден

Запад навязывает другим странам ту политику, которую считает целесообразной, что напоминает слова персонажа Шалтая-Болтая — персонажа из сказки «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэррола, написал обозреватель издания Newsweek Педро Гонсалес. Анализируя речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, он отметил, что если власть определяет значение слов — это диктатура сильного над слабым.

Когда я использую слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше, — цитирует автор статьи сказочного героя

По мнению Гонсалеса, фраза Шалтай-Болтая может служить ключом к пониманию речи Байдена. В особенности, той ее части, где лидер США говорит о демократии, противопоставляя ее американский вариант российскому.

И в этом заключается загвоздка: «демократия» — это все, что элиты возглавляемого США Запада делают и желают, а то, чего они не желают — «недемократично». Почему? Потому что Шалтай-Болтай так сказал, — написал обозреватель.

Ранее Байден заявил, что США введут «быстрые и суровые» санкции в отношении России из-за референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. При этом он добавил, что примеру Вашингтона последуют и его союзники.