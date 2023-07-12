NYT: в Белом доме «тихо обсуждают» возможность передачи Киеву ракет ATACMS

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В администрации президента США Джо Байдена «тихо обсуждают» возможную передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. По их словам, в Белом доме хотят передать Киеву хотя бы несколько таких ракет, однако в Пентагоне намерены использовать эти боеприпасы в других целях.

NYT отмечает, что в администрации Байдена опасаются, что ATACMS будут использоваться для ударов по целям на территории России, однако после решения Франции передать Украине ракеты подобного типа Вашингтон может изменить свою точку зрения.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источник в Минобороны страны сообщило, что Франция уже приступила к поставкам ракет дальнего радиуса действия SCALP на Украину. Ракеты были отправлены сразу после соответствующего заявления президента республики Эммануэля Макрона.

Позже руководитель группы военных советников и военно-технических специалистов «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что члены группы, а также добровольцы отрядов БАРС постараются «затрофеить» ракету SCALP, чтобы передать ее специалистам российского оборонно-промышленного комплекса.