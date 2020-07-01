NYT сообщила о доказательствах «сговора» РФ с афганскими террористами

https://static.news.ru/photo/a9bb64ec-bb74-11ea-bb53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов Америки перехватили данные о денежных переводах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Трансферы подтверждают слова радикалов во время допросов, пишут журналисты газеты The New York Times (США).

Белый дом также якобы установил личности участников группы, связанной с банковскими переводами из РФ, включая гражданина, возможно, оказавшего помощь в распределении денег и находящегося сейчас, как считается, в РФ. NYT пишет , что полученные данные подрывают заверения Вашингтона о нежелании разведки докладывать о «сговоре» Москвы с боевиками президенту США Дональду Трампу. Раскрытие информации о денежных трансферах, как добавляет газета, поможет устранить и разногласия между спецслужбами США. Кроме того, журналисты сообщили об изъятии $500 тысяч у одного из провинциальных афганских чиновников.



Ранее издание сообщило, что спецслужбы Кремля предлагали вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Американский лидер Дональд Трамп якобы был в курсе этого.

Следом за The New York Times 29 июня 2020-го американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с боевиками. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

В свою очередь участники радикального движения «Талибан» (запрещённого в РФ) опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.

Информацию о «сговоре» Москвы с террористами прокомментировал и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам за атаки на военных США. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления.

Диппредставительство РФ в Вашингтоне сообщило, что сотрудники посольств России в США и Великобритании получают в свой адрес прямые угрозы после публикации в The New York Times статьи о том, что некое подразделение военной разведки якобы провоцировало боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) нападать на военных международной коалиции.