NYT: штаб Байдена избегает контактов с представителями других стран

https://static.news.ru/photo/64e20610-1a2d-11eb-a64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена стараются не проводить встреч и консультаций с иностранными представителями, пишут американские СМИ.

По данным издания NYT, руководству штаба Байдена было дано указание отказываться почти от всех встреч с официальными лицами других стран, включая сотрудников дипмиссий в Вашингтоне. Такие меры приняты, чтобы впоследствии не возникло впечатления об иностранном вмешательстве в американские выборы.

Уточняется, что доступ к демократам закрыт в том числе сотрудникам британского посольства в США, которые ранее могли поддерживать контакты с сотрудниками штабов кандидатов в президенты, чтобы иметь представление о курсе и приоритетах потенциальных глав государства. Уточняется, что британский посол в США Карен Пирс поддерживала связь с лицами, которые не входили в ближайшее окружение Байдена.

Как утверждает NYT, представители некоторых стран пытались установить контакты с неофициальными помощниками кандидата от демократов и близкими к нему законодателями, а также с друзьями Байдена и другими связанными с ними лицами, приглашая их, в частности, на различные мероприятия.

Некоторых иностранных официальных лиц, которые в последние четыре года усердно культивировали связи с Трампом, его семьёй и ключевыми помощниками, перспектива победы Байдена вынуждает резко сменить акценты, — говорится в материале. Уточняется, что среди этих лиц есть представители ближневосточных стран.

Например, пишет NYT, некий иностранный чиновник попросил о встрече с бывшим заместителем госсекретаря США Энтони Блинкеном, который сейчас консультирует Байдена по вопросам внешней политики, но получил отказ, так как Блинкену до окончания выборов в США запрещены контакты с официальными лицами других государств.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. На них ключевыми конкурентами станут действующий лидер страны Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

Как писал NEWS.ru ранее, американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает себя политиком. Соответствующая запись появилась в его Twitter.