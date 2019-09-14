https://static.news.ru/photo/a47f7180-d6aa-11e9-a729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Тропический шторм «Умберто» сформировался неподалёку от побережья Багамских островов.

Сейчас шторм находится в 210 километрах от острова Большой Абако и движется со скоростью 2,5 м/сек. По прогнозу, 14 сентября «Умберто» принесёт на северо-запад архипелага сильные ливни и ветер, передаёт Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Как писал News.ru ранее, гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк создали фонд ONE Bahamas для сбора средств пострадавшим от урагана «Дориан» жителям Багамских островов. Фонд создан совместно с компанией NEXUS Luxury Collection, канадским банком Royal Bank и багамским курортным поселком Albany. Создатели уже выделили $6 миллионов и будут удваивать все поступающие в фонд пожертвования.