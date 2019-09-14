Тропический шторм «Умберто» сформировался неподалёку от побережья Багамских островов.
Сейчас шторм находится в 210 километрах от острова Большой Абако и движется со скоростью 2,5 м/сек. По прогнозу, 14 сентября «Умберто» принесёт на северо-запад архипелага сильные ливни и ветер, передаёт Национальный
Как писал News.ru ранее, гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк создали фонд ONE Bahamas для сбора средств пострадавшим от урагана «Дориан» жителям Багамских островов. Фонд создан совместно с компанией NEXUS Luxury Collection, канадским банком Royal Bank и багамским курортным поселком Albany. Создатели уже выделили $6 миллионов и будут удваивать все поступающие в фонд пожертвования.