https://static.news.ru/photo/420f6278-e544-11e9-802a-fa163e074e61_660.jpgДжон ХантсманФото: Сергей Булкин/News.ru
Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что новый помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заинтересован в налаживании диалога с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Он очень заинтересован в налаживании диалога с Патрушевым, — отметил Хантсман в интервью газете «Коммерсант».
Он добавил, что о сроках визита в РФ нового помощника Трампа по нацбезопасности ему ничего не известно.
6 августа посол подал заявление об отставке президенту Штатов. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался покинуть пост до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.