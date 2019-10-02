https://static.news.ru/photo/420f6278-e544-11e9-802a-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман Фото: Сергей Булкин/News.ru

Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что новый помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заинтересован в налаживании диалога с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Он очень заинтересован в налаживании диалога с Патрушевым, — отметил Хантсман в интервью газете « Коммерсант ».

Он добавил, что о сроках визита в РФ нового помощника Трампа по нацбезопасности ему ничего не известно.

6 августа посол подал заявление об отставке президенту Штатов. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался покинуть пост до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.

2 октября Хантсман сообщил, что покидает Москву, так как его миссия завершена.

Как писал News.ru, Белый дом обсуждал назначение на пост советника президента США по вопросам нацбезопасности Майкла Помпео. Главный дипломат страны будет выполнять «двойные» обязанности.