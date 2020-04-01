https://static.news.ru/photo/812b8d36-7407-11ea-b1ed-fa163e074e61_660.jpg Александр Невский Фото: realalexnevsky/instagram.com

Актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский опубликовал фотографию своей прогулки в городе Беверли-Хиллз в Калифорнии во время пандемии коронавируса.

Фото он выложил в своём Instagram. На нём видно, как Невский позирует на опустевших улицах города без маски или других средств защиты. В описании публикации актёр написал, что привычный жизненный уклад пришлось скорректировать, но он не теряет позитивного настроя, передаёт SM News.

Гуляю вместо кардио, тренируюсь дома вместо спортзала, сохраняю позитивный настрой! Берегите себя и близких, наилучшие пожелания из Беверли-Хиллз! — говорится в публикации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 16 марта во Франции сотрудники правоохранительных органов провели 5,8 млн проверок и выписали 359 тысяч штрафов за нарушение карантинного режима. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер. Глава МВД подчеркнул, что с начала введения карантина в стране резко возросло число случаев насилия в семьях. В сельских районах зафиксирован рост на 32%, в городских — на 36%.