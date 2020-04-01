Актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский опубликовал фотографию своей прогулки в городе Беверли-Хиллз в Калифорнии во время пандемии коронавируса.
Фото он выложил в своём Instagram. На нём видно, как Невский позирует на опустевших улицах города без маски или других средств защиты. В описании публикации актёр написал, что привычный жизненный уклад пришлось скорректировать, но он не теряет позитивного настроя,
Гуляю вместо кардио, тренируюсь дома вместо спортзала, сохраняю позитивный настрой! Берегите себя и близких, наилучшие пожелания из Беверли-Хиллз! — говорится в публикации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что с 16 марта во Франции сотрудники правоохранительных органов провели 5,8 млн проверок и выписали 359 тысяч штрафов за нарушение карантинного режима. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер. Глава МВД подчеркнул, что с начала введения карантина в стране резко возросло число случаев насилия в семьях. В сельских районах зафиксирован рост на 32%, в городских — на 36%.
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