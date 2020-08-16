«Невозможно смотреть»: Трамп подверг критике свой любимый телеканал

https://static.news.ru/photo/dbbc4908-dfef-11ea-ad6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Телеканал Fox News стал хуже CNN, заявил президент США Дональд Трамп.

Fox News стало невозможно смотреть днём по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN. Я очень рекомендую вам переключиться на OANN (One America News Network, СМИ крайне правого толка. — NEWS.ru). Они действительно делают «честную и сбалансированную» работу! — написал Трамп в Twitter.

. @FoxNews is not watchable during weekend afternoons. It is worse than Fake News @CNN . I strongly suggest turning your dial to @OANN . They do a really âFair & Balancedâ job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2020

Тем не менее пока неизвестно, чем же было вызвано недовольство президента. Примечательно, что утром 16 августа Трамп давал телефонное интервью в эфире Fox News. В целом глава США предпочитает общаться именно c этим телеканалом. Известно, что Fox News старается поддерживать политика и его повестку, однако иногда подготавливает опросы не в его пользу. В то же время CNN известен своей жёсткой «антитрамповской» позицией.

Ранее NEWS.ru писал, что один из помощников президента США опроверг сообщения СМИ о том, что хозяин Белого дома планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.