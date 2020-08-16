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«Невозможно смотреть»: Трамп подверг критике свой любимый телеканал

21:13, 16 августа 2020
Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Телеканал Fox News стал хуже CNN, заявил президент США Дональд Трамп.

Fox News стало невозможно смотреть днём по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN. Я очень рекомендую вам переключиться на OANN (One America News Network, СМИ крайне правого толка. — NEWS.ru). Они действительно делают «честную и сбалансированную» работу! — написал Трамп в Twitter.

Тем не менее пока неизвестно, чем же было вызвано недовольство президента. Примечательно, что утром 16 августа Трамп давал телефонное интервью в эфире Fox News. В целом глава США предпочитает общаться именно c этим телеканалом. Известно, что Fox News старается поддерживать политика и его повестку, однако иногда подготавливает опросы не в его пользу. В то же время CNN известен своей жёсткой «антитрамповской» позицией.

Ранее NEWS.ru писал, что один из помощников президента США опроверг сообщения СМИ о том, что хозяин Белого дома планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

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