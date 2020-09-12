Дизайнеры останутся без зрителей на Неделе моды в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/80f2fbf4-f5e1-11ea-9fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: NYFW/facebook.com

Неделя моды стартовала 13 сентября 2020 года в американском Нью-Йорке, однако на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) награды модельерам будут вручать в онлайн-режиме, показы пройдут без зрителей, на вечеринки пустят только в медицинских масках. Однако мегаполис не стал отменять доходное для города мероприятие, а кутюрье пытаются отыскать на нём заказчиков.

Но крупные игроки США на этом рынке уже отказались приезжать на Неделю моды, так как вспышка COVID-19 нарушила цикл работы над коллекциями и они даже не успели выбрать ткани, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на американские СМИ. На отмену мероприятий Нью-Йорк не решился — подобные шаги могут нанести удар по финансам мегаполиса. По данным Forbes за 2015 год, форум принёс в городской бюджет до $900 млн.

Неделю откроют показ тайваньского дизайнера Джейсона Ву и вручение награды Style Awards. Кроме того, организаторы запланировали объявление лауреатов премии Совета модельеров Америки — тоже в онлайн-формате, так как победителей в номинациях объявят по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Андрей Кончаловский получил специальный приз от жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи!». Главную награду — «Золотого льва» — получила картина «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао. С победой мэтра поздравила министр культуры РФ Ольга Любимова.