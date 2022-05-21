NBC: McKinsey одновременно сотрудничала с Пентагоном и Ростехом

Фото Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал NBC заявил, что американская компания McKinsey одновременно сотрудничала с Ростехом и выполняла контракты для Пентагона и разведки. Об этом сообщается в расследовании телеканала.

McKinsey, консультируя российскую корпорацию, хотя и не по связанным непосредственно с оружием вопросам, в то же время выполняла контракты в сфере национальной безопасности для Министерства обороны США и разведывательного сообщества, — заявили журналисты.

Работой американской фирмы до этого заинтересовались в Конгрессе США на фоне её сотрудничества с китайскими компаниями. Законодатели озаботились, стоит ли давать McKinsey контракты в области нацбезопасности, учитывая её широкое присутствие в КНР.

В самой компании не видят конфликта между недавней деятельностью в России и контрактами для федеральных ведомств США, так как они «соблюдают все законы США».

Наша прошлая работа для подрядчиков Ростеха не касалась систем вооружений. Данная деятельность заключалась в коммерческих и операционных вопросах, по которым мы консультируем клиентов на регулярной основе во всем мире. Например, сотрудничество с одной из дочерних компаний касалось автобусов системы общественного транспорта, — заявил представитель организации Нил Грейс.

McKinsey 18 апреля официально сообщила о прекращении работы с российскими клиентами. До этого компания заявила о приостановке предоставления услуг госпредприятиям РФ.

Ранее сообщалось, что доклад о повсеместном внедрении в России западных технологий, с которыми начались трудности после усиления антироссийских санкций, будет направлен в Совет безопасности РФ и президенту Владимиру Путину.